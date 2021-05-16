Власть
В Симферополе запустили новый троллейбусный маршрут
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Жители района центрального автовокзала много раз просили об этом.
Новый маршрут троллейбуса №4-А «Марьино - Арабатская» запустили в крымской столице, сообщила пресс-служба правительства республики.
Маршрут запустили только после того, как жители района центрального автовокзала многократно попросили об этом. Он проходит связывает улицу Киевская, проспект Победы, улицы Лермонтова, Куйбышева, Кечкеметскую и проходит рядом со второй поликлиникой.
Сообщается, что по маршруту теперь ходят два комфортных троллейбуса с низким полом. В транспортных средствах есть система ГЛОНАСС и видеонаблюдение.
В ближайшее хотят проанализировать количество пассажиров на маршруте, после чего количество троллейбусов на нем могут увеличить.
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