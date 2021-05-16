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В Симферополе запустили новый троллейбусный маршрут

13:20 воскресенье, 16 мая 2021
Симферополь
В Симферополе запустили новый троллейбусный маршрут

фото © Новости Крыма

Жители района центрального автовокзала много раз просили об этом.

Новый маршрут троллейбуса №4-А «Марьино - Арабатская» запустили в крымской столице, сообщила пресс-служба правительства республики.

Маршрут запустили только после того, как жители района центрального автовокзала многократно попросили об этом. Он проходит связывает улицу Киевская, проспект Победы, улицы Лермонтова, Куйбышева, Кечкеметскую и проходит рядом со второй поликлиникой.

Сообщается, что по маршруту теперь ходят два комфортных троллейбуса с низким полом. В транспортных средствах есть система ГЛОНАСС и видеонаблюдение.

В ближайшее хотят проанализировать количество пассажиров на маршруте, после чего количество троллейбусов на нем могут увеличить.

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