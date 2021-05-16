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Происшествия

В Симферополе трое местных жителей сняли деньги с чужой банковской карты

12:37 воскресенье, 16 мая 2021
Симферополь

В отдел полиции, обслуживающий Киевский район Симферополя, поступило заявление от местного жителя о краже денег с его банковской карты.

Мужчина сообщил, что потерял свою банковскую карту с пин-кодом написанном на ее оборотной стороне, а через время с нее списаны денежные средства в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны трое : 46-летний алуштинец и двое 49-летних местных жителя. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.От задержанных получены признательные показания. Установлено, что после снятия в банкомате денежных средств, банковскую карту они выбросили в мусорный бак.

Следователем отдела полиции Симферополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

МВД Крыма напоминает: если вы нашли чужую банковскую карту, помните, что расплачиваться ей категорически нельзя, в противном случае можно стать фигурантом уголовного дела. Необходимо понимать, что в такой ситуации не действуют правила гражданского законодательства о находке. Бесхозной банковскую карту считать нельзя, так как на ней указаны данные владельца карты и банка, выпустившего ее. Сама пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу.

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