Происшествия
В Симферополе трое местных жителей сняли деньги с чужой банковской карты
В отдел полиции, обслуживающий Киевский район Симферополя, поступило заявление от местного жителя о краже денег с его банковской карты.
Мужчина сообщил, что потерял свою банковскую карту с пин-кодом написанном на ее оборотной стороне, а через время с нее списаны денежные средства в размере 30 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны трое : 46-летний алуштинец и двое 49-летних местных жителя. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.От задержанных получены признательные показания. Установлено, что после снятия в банкомате денежных средств, банковскую карту они выбросили в мусорный бак.
Следователем отдела полиции Симферополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
МВД Крыма напоминает: если вы нашли чужую банковскую карту, помните, что расплачиваться ей категорически нельзя, в противном случае можно стать фигурантом уголовного дела. Необходимо понимать, что в такой ситуации не действуют правила гражданского законодательства о находке. Бесхозной банковскую карту считать нельзя, так как на ней указаны данные владельца карты и банка, выпустившего ее. Сама пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу.
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