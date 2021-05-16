В Севастополе снесут пугающие и мешающие горожанам самострои

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В Севастополе под снос пойдут три бесхозные постройки и один забор.

Такое решение было принято на заседании местного правительства.

Как уточнялось, речь идет о двух незаконно построенных сараях на улице Умрихина, 7 в Инкермане. Как отметил и.о. главы департамента горхоза Сергей Журавлев, постройки не стоят на кадастровом учете и документов на них никаких нет.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, убрать постройки просили сами жильцы, поскольку правообладателей объектов нет, зато есть большое количество «пользователей строений», которые пугают своим присутствием местных жителей.

Еще один бесхозный сарай без крыши площадью 64 кв.м. будет снесен на улице Гавена,6. На заседании уточнялось, что полуразрушенная постройка находится на территории, предназначенной для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и мешает завершению благоустройства территории и прокладке инженерных коммуникаций.

Также власти приняли решение снести капитальный забор на улице Ракетная, 5 — владелец незаконно установил его на территории города, расширив таким образом собственный участок на 19 квадратных метров.

Все самострои должны снести в течение трех месяцев, уточнил Журавлев.

Напомним, в апреле этого года правительством были приняты решения о сносе самовольных строений на городской территории — на месте строительства Индустриального парка на Камышовом шоссе, а также на улицах Парковой и Шевченко.

Позже к этому списку добавились еще несколько самостроев неизвестного происхождения, вылезшее за пределы дозволенного кафе и частный детский сад «Алые паруса».

В тексте использованы материалы: Форпост

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