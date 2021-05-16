Происшествия
В Севастополе полицейский автомобиль пытался проскочить сквозь троллейбус
фото © Автопартнер Крым-Севастополь
Вечером 14 мая в Севастополе на улице Руднева полицейская машина врезалась в троллейбус, водитель которого спокойно высаживал пассажиров на остановке.
Столкновение было достаточно серьезным, оба транспортных средства получили повреждения, но люди, к счастью, целы.
Об этом рассказала начальник пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Жанна Марголина. По ее словам, авария произошла из-за препятствия на дороге, которое водитель служебной «Лады Весты» попытался объехать, вместо того чтобы принять меры по остановке транспортного средства, как предписывают ПДД.
«В результате ДТП никто не пострадал, проводится проверка», – уточнила Жанна Марголина.
Напомним, месяц назад движение в центре Севастополя было на некоторое время серьезно затруднено из-за другой аварии с троллейбусом, в которой также никто не пострадал. На этот раз в троллейбус врезался военный УАЗ «Патриот».
А в марте на патрульный автомобиль полиции «напал» гражданский автолюбитель. В результате столкновения оба авто оказались на обочине.
В тексте использованы материалы: Форпост
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