В Севастополе откажутся от тотальных проверок предприятий

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С 2022 года в Севастополе начнут апробировать так называемый риск-ориентированный подход в части проверок предприятий и учреждений. Это поможет снизить нагрузку на контролирующие органы и избавит тех, кого контролируют, от тотальных проверок.

Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Развожаев.

«Это снижает нагрузку на субъекты проверки, потому что это не тотальная хронологическая (проверка), а только если есть какие-то индикаторы, если что-то не так работает, соответственно, надо сделать оценку состояния. В целом идея риск-ориентированности очень важная: она снижает объем работы контролирующих органов – ненужный, ради бумаги. Ну и, собственно, повышает эффективность. Попробовать надо это в следующем году, посмотреть, как этот опыт сложится в Севастополе», - сказал на заседании правительства Развожаев.

По словам и. о. начальника главного управления контроля Севастополя Андрей Качмара, перечень видов регионального государственного контроля, в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, формировался в соответствии с федеральными нормами и требованием прокурора Севастополя. Благодаря последнему список пополнился обязательным региональным контролем в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и аттракционов.

Помимо этого, перечень включает еще семь видов контроля. В их числе контроль долевого строительства многоквартирных домов, обращения с животными и социального обслуживания. А также контроль приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты; заготовки, хранения, переработки и реализации черных и цветных металлов; организации отдыха детей и, наконец, состояния государственной части музейного фонда РФ в Севастополе.

В управлении контроля отмечают, что этот перечень окончательный. Уже в этом году будет составлен план проверок, которые проведут в 2022-м.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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