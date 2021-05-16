В Крыму кинологи во время тренировки с собаками задержали закладчика наркотиков

В Симферополе росгвардейцы-кинологи задержали закладчика наркотиков, сообщает Росгвардии Крыма.

Злоумышленника выявили во время совместной тренировки служебных собак.

«Росгвардейцы-кинологи заметили подозрительного гражданина около военного городка – злоумышленник делал углубления и закапывал в них неизвестные свертки. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, однако его задержали», - говорится в сообщении.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции. При осмотре у 27-летнего мужчины нашли восемь свертков, в каждом из которых находилось по 0,5 грамма, предположительно, наркотического вещества.

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