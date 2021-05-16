Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Культуру масочного режима в Крыму портят туристы ● В ВОЗ озвучили пугающий прогноз по смертности от коронавируса ● В Крыму более ста новых заражений за сутки
В Крыму более ста новых заражений за сутки
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За 15 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 87 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1837 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, выздоровевших за весь период – 38 747 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 14 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В ВОЗ озвучили пугающий прогноз по смертности от коронавируса. Второй год пандемии коронавируса в мире может отметиться большим количеством летальных исходов, чем первый, полагает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 13 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.
В России впервые выявили индийский штамм коронавируса. У 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, приехавших в апреле и мае в Россию из Индии, обнаружили штамм коронавируса B.1.617, который называют индийским штаммом.
В Крыму более ста новых заражений за сутки
За 15 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
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