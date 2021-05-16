Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 16 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 16 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в центральных и восточных районах), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - пожарная опасность (в горах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 25, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью около 14 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 81 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 78 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 25, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 27, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 78 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 16, в Николаевке - 15, в Севастополе - 14, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 15, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 22, в Одессе - 13, в Сочи - 15, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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