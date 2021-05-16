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Власть

ПриватБанк заявил о возвращении вкладов крымчанам

18:51 воскресенье, 16 мая 2021
ПриватБанк заявил о возвращении вкладов крымчанам

фото © Новости Крыма

ПриватБанк заявил, что после 2014 года жителям полуострова были возвращены депозиты в размере 750 миллионов гривен (чуть более двух миллиардов рублей), включая проценты и штрафы.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на заявление банка. Выплаты были произведены на основе судебных решений, несмотря на передачу обязательств по выплатам депозитов третьим лицам.

Кроме того, на конец 2020 года в судах находились несколько исков на сумму чуть более 1,2 миллиардов гривен (более 3,2 миллиардов рублей).

«В конце 2020 года ПриватБанк имел условное обязательство 5,72 миллиарда гривен (15,3 миллиарда рублей), связанное с остановкой своей деятельности в Крыму, которые являются непогашенной суммой счетов клиентов в Крыму при остановке операций», - говорится в сообщении банка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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ПриватБанк заявил о возвращении вкладов крымчанам

ПриватБанк заявил о возвращении вкладов крымчанам

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