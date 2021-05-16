Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму более ста новых заражений за сутки ● Научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Культуру масочного режима в Крыму портят туристы ● В ВОЗ озвучили пугающий прогноз по смертности от коронавируса
Около 175 тысяч крымчан сделали прививки от коронавируса
В Республике Крым продолжается иммунизация населения от COVID-19. По последним данным, привито 174 163 человека.
Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
По словам главы ведомства, в общей сложности республика получила 232 852 дозы вакцины. «Функционирует 96 пунктов вакцинации. Активно осуществляется выездная форма вакцинации, организовано 57 выездных бригад. Продолжают работу мобильные выездные бригады, осуществляющие вакцинацию в общественных местах», - рассказал Остапенко.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik. Эпидемиологи из разных стран заметили множество несоответствий в представленных российскими учеными данных, а также ряд необычных и подозрительных совпадений.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 14 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В ВОЗ озвучили пугающий прогноз по смертности от коронавируса. Второй год пандемии коронавируса в мире может отметиться большим количеством летальных исходов, чем первый, полагает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 13 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму более ста новых заражений за сутки
За 15 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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