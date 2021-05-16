Около 175 тысяч крымчан сделали прививки от коронавируса

В Республике Крым продолжается иммунизация населения от COVID-19. По последним данным, привито 174 163 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По словам главы ведомства, в общей сложности республика получила 232 852 дозы вакцины. «Функционирует 96 пунктов вакцинации. Активно осуществляется выездная форма вакцинации, организовано 57 выездных бригад. Продолжают работу мобильные выездные бригады, осуществляющие вакцинацию в общественных местах», - рассказал Остапенко.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik. Эпидемиологи из разных стран заметили множество несоответствий в представленных российскими учеными данных, а также ряд необычных и подозрительных совпадений.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 14 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В ВОЗ озвучили пугающий прогноз по смертности от коронавируса. Второй год пандемии коронавируса в мире может отметиться большим количеством летальных исходов, чем первый, полагает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 13 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.