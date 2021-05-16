Новый зампрокурора Севастополя взялся за строительный беспредел

До приезда прокуратуры незаконную стройку не смогли остановить ни полиция, ни Севнаследие, ни департамент горхоза.

Севастопольцам с помощью прокуратуры удалось остановить очередное незаконное строительство в охранной зоне. Об этом говорится в сюжете телеканала «НТС».

Речь идет об участке, расположенном на улице Адмирала Макарова, 16. Вести строительство здесь запрещено, так как склон является охранной зоной объектов культурного наследия. Неподалеку расположен памятник природы «Ушакова балка». Кроме того, это оползнеопасный участок. Внизу проходит железная дорога, а наверху – многоквартирные жилые дома и автодорога.

Когда утром 13 мая здесь начались земляные работы, горожане оперативно позвонили в полицию. На место приехали правоохранители, сотрудники Севнаследия и департамента горхоза. К тому времени экскаваторы уже успели вырыть огромный котлован под будущий коттедж. Но владелец участка отказался останавливать работы, вел себя агрессивно, ударив корреспондента телеканала и попытавшись сломать камеру. Чиновников мужчина на участок не пустил и строительная техника продолжала работать.

Беспредел удалось остановить только после прибытия заместителя прокурора Севастополя Андрея Жугина. Он поручил полицейским пресечь нарушение закона и обеспечить проход на территорию. Испугавшись возможного штурма, хозяин начал общаться с правоохранителями.

После этого представители прокуратуры устроили «разбор полетов» для полицейских.

«Нарушение закона есть. Представители власти говорят, что это нарушение, а полиция ждет. Я, заместитель прокурора города стою уже час здесь – вас жду, начальника полиции. Это нормально? Ну конечно, нет. Давайте, занимайтесь. Потом доложите прокурору, он мне», - цитирует «НТС» прокурора.

Кто и когда восстановит перекопанный склон – неизвестно. Жители опасаются, что после первого же дождя здесь произойдет оползень.

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