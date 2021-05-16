Общество
На Крым идет шторм, грозы и шквал и град
фото © Новости Крыма
Региональный гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погодных условий.
«В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 16 мая, ночью и утром 17 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с», - говорится в сообщении.
В МЧС республики напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.
Также в Крымском гидрометцентре напомнили, что 16-17 мая в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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