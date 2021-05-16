Крымчанку хотят посадить в тюрьму за «фиктивную постановку на учет иностранцев»

Полицейские задержали жительницу Симферополя, которая зарегистрировала в своей квартире семь иностранцев из Средней Азии.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, – говорится в сообщении. – Полицейскими установлено, что 51-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире и поставила на учет по месту пребывания семь иностранных граждан Средней Азии, заведомо зная, что проживать они в данном помещении не будут».

В ведомстве отметили, что тем самым женщина осуществила фиктивную постановку на учет иностранных гражданин. Полицейские провели осмотры в квартире, где были зарегистрированы иностранцы. В результате установлено, что они там не проживают и личных вещей в помещении не имеют. Также были опрошены соседи, которые подтвердили, что иностранные граждане в жилище постоянно не находятся.

«Как прояснила подозреваемая, около своего дома она встретила незнакомого мужчину, который предложил поставить на миграционный учет нескольких иностранцев. За каждого зарегистрированного нелегала женщина получила по 1000 рублей», – добавили в МВД.

В отношении гражданки возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Женщине грозит наказание в виде трех лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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