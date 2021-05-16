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Происшествия

Крымчанин украл стройматериалы, предназначенные для ремонта детских больниц

10:12 воскресенье, 16 мая 2021

Полиция Симферополя задержала мужчину по подозрению в присвоении стройматериалов, предназначенных для ремонта детских поликлиник, сообщает МВД Крыма.

Заявление о краже поступило от индивидуального предпринимателя. По его словам, рабочие сложили стройматериалы в подсобные помещения поликлиник, но впоследствии выяснилось, что они похищены. Общая сумма украденных стройматериалов составляет 240 тыс. рублей.

По подозрению в краже правоохранители задержали 41-летнего жителя города Саки. Он признался в преступлении и рассказал, что вывез стройматериалы и спрятал их на своем складе. Похищенное имущество возращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин украл стройматериалы на ремонте детских больниц. Полицейские в Симферополе задержали мужчину по подозрению в присвоении стройматериалов, предназначенных для ремонта детских поликлиник.

Не поделили заработок: в Ялте трое строителей убили напарника. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Ялты, обвиняемых в убийстве 34-летнего мужчины по предварительному сговору.

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