Происшествия
Крымчанин украл стройматериалы, предназначенные для ремонта детских больниц
Полиция Симферополя задержала мужчину по подозрению в присвоении стройматериалов, предназначенных для ремонта детских поликлиник, сообщает МВД Крыма.
Заявление о краже поступило от индивидуального предпринимателя. По его словам, рабочие сложили стройматериалы в подсобные помещения поликлиник, но впоследствии выяснилось, что они похищены. Общая сумма украденных стройматериалов составляет 240 тыс. рублей.
По подозрению в краже правоохранители задержали 41-летнего жителя города Саки. Он признался в преступлении и рассказал, что вывез стройматериалы и спрятал их на своем складе. Похищенное имущество возращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин украл стройматериалы на ремонте детских больниц. Полицейские в Симферополе задержали мужчину по подозрению в присвоении стройматериалов, предназначенных для ремонта детских поликлиник.
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