Какой сегодня праздник 16 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 16 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День жен-мироносиц

Во второе воскресенье после Пасхи Русская Православная Церковь чтит память святых жен-мироносиц — Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и иных.

Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине.

Святая Церковь чтит в лике святых многих христианских жен. Их образы мы видим на иконах — святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София, святая преподобная Мария Египетская и многие-многие другие святые мученицы и преподобные, праведные и блаженные, равноапостольные и исповедницы.

Международный день света (International Day of Light)

Фото pixabay.com

16 мая празднуется Международный день света (International Day of Light), учрежденный ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. Он посвящен роли света в науке, культуре и искусстве, образовании и устойчивом развитии, а также в таких разнообразных областях, как медицина, коммуникации и энергетика.

Появлению праздника предшествовала реализованная по инициативе ЮНЕСКО в 2015 году идея проведения Международного года света и световых технологий (The International Year of Light and Light-based Technologies, IYL2015). Успех акции и подтолкнул ряд представителей этой организации к рассмотрению резолюции об учреждении ежегодно отмечаемого праздника, посвященного роли света в жизни человека. В тот год 147 стран провели более 13 тысяч мероприятий, посвященных роли света в науке, культуре, искусстве, медицине, а также повседневной жизни человека.

В качестве даты празднования был выбран день 16 мая, в который в 1960 году впервые в мире была проведена успешная демонстрация лазера, осуществленная физиком и инженером Т.Майманом. Именно физические общества, научно-исследовательские институты и образовательные учреждения разных стран, континентов и частей света образовали координационный совет, занимающийся вопросами организации и проведения мероприятий в рамках Международного дня света, а также рассмотрением и решением вопросов, связанных с поставленными задачами.

Мавра Рассадница

Народный праздник «Мавра Рассадница» отмечается 16 мая (по старому стилю - 3 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Мавры и ее мужа - мученика Тимофея, чтеца. На Руси святую стали называть более привычным именем - Марфой. Другие названия праздника: «Тимофей и Мавра», «Маврушка», «Мавра Молочница», «Зеленые щи», «Коровьи заботницы».

Также сегодня, 16 мая, отмечают такие праздники:

- Международный день мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace)

- День биографов (Biographers Day)

- День памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

- Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims)

- День памяти жертв политических репрессий в Украине

- Праздник подлиз

- День танцев с привидениями

- Международный день миграции рыб (World Fish Migration Day)

- День любви к деревьям (National Love a Tree Day) в США

- День барбекю (National BBQ Day) в США

- День пограничника в Польше

- День учителя в Малайзии

- День братских могил в Ираке

- День королевских гребешков (National Coquilles St. Jacques Day) в США

- День коктейля «Мимоза» (National Mimosa Day) в США

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Петр, Павел, Феодосий, Мавра.

Что происходило 16 мая в прошлые годы

922 - Дата официального принятия Булгарским ханством ислама в качестве государственной религии.

1152 - Генрих II (король Англии) вступает в брак с Элеанорой Аквитанской.

1648 - Победа Богдана Хмельницкого над войсками Речи Посполитой под Корсунем.

1703 - Основан Санкт-Петербург (по старому стилю. По новому стилю 27 мая).

1717 - Вольтер заключен в Бастилию за свои сатирические произведения.

1768 - Императрица Екатерина II издала указ о постройке памятника Петру Iбудущего «Медного всадника».

1770 - Дофин Франции (впоследствии Людовик XVI) вступает в брак с Марией Антуанеттой, дочерью императрицы Австрии Марии Терезии.

1804 - Наполеон I провозглашен императором.

1836 - 27-летний Эдгар Аллан По женится на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм, больной туберкулезом.

1863 - Начало строительства Одесской железной дороги.

1868 - Первое представление оперы «Далибор» Б. Сметаны в Праге.

1920 - Жанна д’Арк причислена католической церковью к лику святых.

1924 - В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка».

1929 - В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров».

1966 - На заседании Политбюро ЦК Компартии Китая принято решение о развертывании в Китае «культурной революции».

1983 - Лондонская полиция впервые использовала для наказания автомобилистов, нарушающих правила парковки, блокирующие устройства.

1989 - Католическая церковь добилась принятия международных правовых актов, запрещающих распространение порнографии в средствах массовой информации.

2002 - В кинотеатрах начался показ фильма «Звездные Войны: Атака клонов».

2004 - Первое место на 49-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение» заняла украинская певица Руслана.

2007 - Во Франции прошла церемония по вступлению Николя Саркози в должность президента.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 мая. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 15 мая. Сегодня, 15 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В России состоялся чемпионат по скоростному копанию могил. В пятницу, 14 мая, в российском Новосибирске прошел первый всероссийский чемпионат по выкапыванию могил на скорость.

Какой сегодня праздник 14 мая. Сегодня, 14 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 13 мая. Сегодня, 13 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.