Какие продукты нельзя брать на пляж и на пикник

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С наступлением теплой погоды крымчане и гости полуострова выбирают пляжный отдых или выезжают на пикники в лес.

Какие продукты можно взять с собой в этом случае, а от чего лучше отказаться, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова.

По ее словам, прежде всего необходимо отказаться от белковых продуктов.

«Мясо, в том числе всеми любимая «дорожная» вареная курица, йогурты, всевозможные творожки и булочки с творожными начинками, яйца, выпечка с белковым кремом – все это не берем с собой на море или на природу. Шашлык - может быть, но только свежеприготовленный. Также на пляже и на природе следует отказаться от соленых и копченых мяса, сала, рыбы», - перечислила доктор.

Также опасным продуктом Павлова назвала подтаявшее мороженное, а особенно подчеркнула недопустимость приобретения продуктов у пляжных торговцев: «Никаких креветок и пахлавы. То, что разносят на пляжах - всегда риск, лучше дойти до большой торговой точки и купить продукты там, поскольку в таких точках контроль качества всегда выше», - напомнила она.

К безопасным продуктам врач отнесла сухое печенье, напитки в плотно закрытой таре, вымытые и упакованные в целлофан фрукты, которые перед едой еще раз следует ополоснуть в чистой пресной воде. «Руки можно просто протереть влажными салфетками», - посоветовала специалист.

«Если все эти правила не помогли, и все же проявились симптомы отравления, первое, что нужно сделать – дать человеку выпить большое количество кипяченой воды и вызвать рвоту. И обязательно обратиться к врачу, поскольку симптоматика нарастать может очень быстро, и это может быть очень опасно», - заключила доктор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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