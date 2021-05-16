Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +24
море +15

Власть

Интернет потерял интерес к главе Крыма Аксенову

12:07 воскресенье, 16 мая 2021
Интернет потерял интерес к главе Крыма Аксенову

фото © lenta.ru

Популярностью со знаком минус запомнился и экс-губернатор Севастополя.

Лидер Республики Крым Сергей Аксенов утрачивает популярность в социальных сетях — его стали реже упоминать в публикациях. Такие данные представил Центр политической конъюнктуры, пишут «Акценты».

Аналитики центра изучают число упоминаний глав всех регионов России и публикуют ежемесячные отчеты. В апреле Сергей Аксенов продемонстрировал самое значительное снижение интереса пользователей соцсетей к своей персоне. Цифры сократились почти в два раза — Аксенова упомянули лишь 19 338 раз.

«В мае возможно дальнейшее снижение показателей упоминаемости глав российских регионов, связанное с длинными праздниками», — прогнозируют аналитики центра.

Примечательно, что в апрельском рейтинге экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло, которого в начале апреля президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Северной Осетии, вошел в ТОП-10 губернаторов по доле негативных упоминаний в социальных сетях (16,38%). Он также оказался в хвосте рейтинга по доле положительных отзывов, набрав чуть больше двух процентов. Напомним, ранее вице-адмирал занимал пост полпреда президента РФ в Сибири.

Роста упоминаний губернаторов в соцсетях эксперты ЦПК ожидают в предвыборный период. Отмечается, что оппозиционные силы будут использовать негативные информационные поводы против тех глав, кто планирует участвовать в 2021 году в борьбе за кресло в Государственной Думе.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Просим уволить мэра»: жители Керчи нажаловались Путину. Многочисленные проблемы в Керчи стали предметом обсуждения на общекрымском совещании, на котором обсудили вопросы, связанные с санитарной очисткой, благоустройством, ремонтом дорог и аварийным жильем.

Из России в Севастополь решили отправить агитационный поезд. В российском Минобороны сообщают о прибытии в Севастополь 13 мая агитационного поезда по случаю годовщины со дня образования Черноморского флота России.

Стало известно сколько официально заработал Аксенов за год. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в 2020 году заработал 3,4 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона.

Аксенов угрожает местным чиновникам. Глава Крыма Сергей Аксенов планирует в ближайшее время визиты в регионы для проверки выполнения поручений по благоустройству, ремонту дорог и ситуации с аварийным жильем.

Коронавирус в Крыму
В Крыму более ста новых заражений за сутки

В Крыму более ста новых заражений за сутки

За 15 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 16 мая

Какой сегодня праздник 16 мая фото

Сегодня, 16 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Интернет потерял интерес к главе Крыма Аксенову

Интернет потерял интерес к главе Крыма Аксенову

Популярностью со знаком минус запомнился и экс-губернатор Севастополя.

Власть
Власти рассказали о состоянии воздуха на севере Крыма

Власти рассказали о состоянии воздуха на севере Крыма

Начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая сообщила, что значительного повышения уровня загрязнения воздуха в апреле в Армянске и Красноперекопске нет зафиксировали.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации