Власть
Интернет потерял интерес к главе Крыма Аксенову
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Популярностью со знаком минус запомнился и экс-губернатор Севастополя.
Лидер Республики Крым Сергей Аксенов утрачивает популярность в социальных сетях — его стали реже упоминать в публикациях. Такие данные представил Центр политической конъюнктуры, пишут «Акценты».
Аналитики центра изучают число упоминаний глав всех регионов России и публикуют ежемесячные отчеты. В апреле Сергей Аксенов продемонстрировал самое значительное снижение интереса пользователей соцсетей к своей персоне. Цифры сократились почти в два раза — Аксенова упомянули лишь 19 338 раз.
«В мае возможно дальнейшее снижение показателей упоминаемости глав российских регионов, связанное с длинными праздниками», — прогнозируют аналитики центра.
Примечательно, что в апрельском рейтинге экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло, которого в начале апреля президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Северной Осетии, вошел в ТОП-10 губернаторов по доле негативных упоминаний в социальных сетях (16,38%). Он также оказался в хвосте рейтинга по доле положительных отзывов, набрав чуть больше двух процентов. Напомним, ранее вице-адмирал занимал пост полпреда президента РФ в Сибири.
Роста упоминаний губернаторов в соцсетях эксперты ЦПК ожидают в предвыборный период. Отмечается, что оппозиционные силы будут использовать негативные информационные поводы против тех глав, кто планирует участвовать в 2021 году в борьбе за кресло в Государственной Думе.
В тексте использованы материалы: Форпост
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