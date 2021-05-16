Британский патрульный корабль вошел в Черное море

В Черное море вошел британский патрульный корабль «Trent», сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Силы и средства Черноморского флота привлечены к наблюдению за действиями «британца» в акватории Черного моря.

Патрульный корабль «Trent» был введен в эксплуатацию в августе 2020 года. Это третий подобный корабль в Королевском флоте и уже шестой по счету, который носит данное название. Его длина 90 метров, ширина - 13.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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