Власть
Британский патрульный корабль вошел в Черное море
В Черное море вошел британский патрульный корабль «Trent», сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Силы и средства Черноморского флота привлечены к наблюдению за действиями «британца» в акватории Черного моря.
Патрульный корабль «Trent» был введен в эксплуатацию в августе 2020 года. Это третий подобный корабль в Королевском флоте и уже шестой по счету, который носит данное название. Его длина 90 метров, ширина - 13.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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