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Бойцы ЧФ России готовятся отражать атаки диверсантов-подводников
фото © rossaprimavera.ru
Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Черноморского флота провели плановое учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника в Крымской военно-морской базе Черноморского флота.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«Для выполнения задачи по поиску и ликвидации условных диверсантов боевые пловцы в составе группы в специальном снаряжении произвели спуск под воду с борта катера, – говорится в сообщении. – После обнаружения «диверсанты» были условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели осмотр района на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств».
Учение проходило на специально оборудованном полигоне в акватории Черного моря. На флоте отметили, что по легенде учения экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов.
Роль условных диверсантов выполнили водолазные специалисты отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами ЧФ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Бойцы ЧФ России готовятся отражать атаки диверсантов-подводников
Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Черноморского флота провели плановое учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника в Крымской военно-морской базе Черноморского флота.