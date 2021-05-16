Бойцы ЧФ России готовятся отражать атаки диверсантов-подводников

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Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Черноморского флота провели плановое учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника в Крымской военно-морской базе Черноморского флота.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Для выполнения задачи по поиску и ликвидации условных диверсантов боевые пловцы в составе группы в специальном снаряжении произвели спуск под воду с борта катера, – говорится в сообщении. – После обнаружения «диверсанты» были условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели осмотр района на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств».

Учение проходило на специально оборудованном полигоне в акватории Черного моря. На флоте отметили, что по легенде учения экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов.

Роль условных диверсантов выполнили водолазные специалисты отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами ЧФ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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