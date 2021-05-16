Аксенову прочат скорую отставку и отправку в Сибирь

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После его награждения орденом Александра Невского главу Крыма сватают на прежнее место работы Сергея Меняйло.

Крымский губернатор Сергей Аксенов является одним из основных кандидатов на пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, сообщает телеграмм-канала «Крымская П».

«Администраторы в башнях утверждают, что одним из основных кандидатов на пост полпреда СФО вместо Сергея Меняйло является глава Крыма Сергей Аксенов», - говорится в сообщении.

Как сообщали «СМИ, Аксенов получил от Путина орден Александра Невского за развитие Крыма.

«В бюрократических традициях такое награждение может означать подготовку к отставке», - прокомментировали авторы телеграмм-канала «Brief @ незыгарь».

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