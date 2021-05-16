Власть
Аксенову прочат скорую отставку и отправку в Сибирь
фото © Новости Крыма
После его награждения орденом Александра Невского главу Крыма сватают на прежнее место работы Сергея Меняйло.
Крымский губернатор Сергей Аксенов является одним из основных кандидатов на пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, сообщает телеграмм-канала «Крымская П».
«Администраторы в башнях утверждают, что одним из основных кандидатов на пост полпреда СФО вместо Сергея Меняйло является глава Крыма Сергей Аксенов», - говорится в сообщении.
Как сообщали «СМИ, Аксенов получил от Путина орден Александра Невского за развитие Крыма.
«В бюрократических традициях такое награждение может означать подготовку к отставке», - прокомментировали авторы телеграмм-канала «Brief @ незыгарь».
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов стал аутсайдером соцсетей. Глава Крыма Сергей Аксенов и врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло стали аутсайдерами рейтинга по упоминаемости руководителей регионов в соцсетях, составленного Центром политической конъюнктуры (ЦПК).
«Просим уволить мэра»: жители Керчи нажаловались Путину. Многочисленные проблемы в Керчи стали предметом обсуждения на общекрымском совещании, на котором обсудили вопросы, связанные с санитарной очисткой, благоустройством, ремонтом дорог и аварийным жильем.
Из России в Севастополь решили отправить агитационный поезд. В российском Минобороны сообщают о прибытии в Севастополь 13 мая агитационного поезда по случаю годовщины со дня образования Черноморского флота России.
Стало известно сколько официально заработал Аксенов за год. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в 2020 году заработал 3,4 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона.
Аксенову прочат скорую отставку и отправку в Сибирь
После его награждения орденом Александра Невского главу Крыма сватают на прежнее место работы Сергея Меняйло.
В Севастополе полицейский автомобиль пытался проскочить сквозь троллейбус
Вечером 14 мая в Севастополе на улице Руднева полицейская машина врезалась в троллейбус, водитель которого спокойно высаживал пассажиров на остановке.
Какие продукты нельзя брать на пляж и на пикник
С наступлением теплой погоды крымчане и гости полуострова выбирают пляжный отдых или выезжают на пикники в лес.
Крымчанам придется оплатить долги перед украинскими банками
Если житель Крыма или Севастополя получает письмо с требованием о возврате долга украинскому банку, ему необходимо обратиться в Фонд защиты вкладчиков.
13 мая
Крым ждет неделя гроз и жары: прогноз погоды
22 часа назад
Какой сегодня праздник 16 мая фото
Сегодня, 16 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.