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Водный кризис

Власти Симферополя предупредили об ограничении водоснабжения 18 мая

В Симферополе во вторник, 18 мая, ограничат водоснабжение в ряде микрорайонов и на некоторых улицах в связи с установкой запорной арматуры, сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

Так, ограничения по воде коснутся микрорайонов: «Новосергеевка», «Сергеевка» и «Луговое», а также улиц: Ковыльная, Куйбышева, Б. Куна, Лермонтова и прилегающих улиц и переулков.

В какие конкретно часы жителям ожидать отключения воды, не сообщается.

Из-за дефицита воды с прошлого года в Симферополе и ряде других регионов ввели графики подачи воды. Вместе с этим в Симферополе регулярно происходят аварии на сетях водоснабжения, что приводит к частому отключению воды.

В апреле 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Симферополе с 1 мая возобновляется подача горячей воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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