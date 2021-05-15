Водный кризис
Развитие сюжета: Перебои с водой из-за аварии возможны в десятке микрорайонов Симферополя ● В засушливое лето в Крыму придется возвращать графики подачи воды ● В Симферополье власти предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая ● Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил ● Где в Крыму хотят хранить воду из-под Азовского моря
Власти Симферополя предупредили об ограничении водоснабжения 18 мая
В Симферополе во вторник, 18 мая, ограничат водоснабжение в ряде микрорайонов и на некоторых улицах в связи с установкой запорной арматуры, сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма».
Так, ограничения по воде коснутся микрорайонов: «Новосергеевка», «Сергеевка» и «Луговое», а также улиц: Ковыльная, Куйбышева, Б. Куна, Лермонтова и прилегающих улиц и переулков.
В какие конкретно часы жителям ожидать отключения воды, не сообщается.
Из-за дефицита воды с прошлого года в Симферополе и ряде других регионов ввели графики подачи воды. Вместе с этим в Симферополе регулярно происходят аварии на сетях водоснабжения, что приводит к частому отключению воды.
В апреле 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Симферополе с 1 мая возобновляется подача горячей воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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