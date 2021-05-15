Власти обещают, что Артбухта перестанет быть клоакой Севастополя

фото © Подслушано в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает территорию в районе Артиллерийской бухты самым позорным местом Севастополя, которое в будущем непременно должно измениться.

Своим мнением и планами глава региона поделился в интервью телеканалу «НТС».

«В таком виде, конечно, этого не должно быть. Считаю, это самое позорное место сейчас в Севастополе – со всей этой клоакой, которая там происходит», – отметил Михаил Развожаев.

По его мнению, одна из главных городских площадей в будущем должна представлять собой красивое и удобное городское пространство. От реконструкции этой территории власти региона не отказываются, однако одним из препятствий на пути ее реализации могут стать интересы работающих в этом районе коммерсантов.

«Этот проект мы все равно будем делать, а дальше просто нужно найти те или иные решения: либо это будут рыночные механизмы, если действительно с документами все так хорошо, как кажется на первый взгляд, либо будут какие-то другие решения приниматься», – подчеркнул Михаил Развожаев.

Отметим, что комплексную реконструкцию севастопольской набережной и территории Артбухты планировалось выполнить на столичные деньги. Эта договоренность зафиксирована в двухлетнем соглашении между правительствами Севастополя и Москвы, где среди прочего фигурировали реконструкции парка Учкуевка и улицы Большой Морской.

Заняться данной территорией намеревался еще экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Тогда на проектно-изыскательские работы выделялось 20 млн рублей. Конкурс на создание проекта дважды пытались провести в 2018 году, однако позже обе процедуры были отменены.

Новые шаги в этом направлении были совершены осенью 2020 года, когда в районе Артиллерийской бухты прошли инженерно-геологические изыскания и экспертное обследование имеющихся зеленых насаждений. Впрочем, видимые полевые работы, связанные с планируемой реконструкцией, на этом закончились, и «стометровка» с обилием расположенных на ней ночных клубов, кальянных, баров и забегаловок продолжила свою активную жизнь.

Сомнительная известность этого места уже давно преодолела границы Севастополя. «Стометровка», в частности, стала темой одной из реплик знаменитого писателя, артиста и режиссера Евгения Гришковца, заявившего о ее «чудной» атмосфере с пьяными детьми, шариками с веселящим газом и жуткой грязью.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Владимир Баженов уволился с поста гендиректора «Воды Крыма». Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов подал заявление на увольнение с занимаемой должности.

Власти Ялты рассказали, где на ЮБК работают бесплатные туалеты. В администрации Ялты опубликовали список платных и бесплатных туалетов на Южном берегу Крыма, а также сообщили о планах по строительству дополнительных.

В Севастополе по решению суда разбирают дом с портретом Путина. В Севастополе возле мемориального комплекса 35-я батарея разбирают дом с портретами российского президента Владимира Путина и картиной обороны города.

В Севастополе пообещали начать ремонт обелиска «Штык и парус». Власти Севастополя планируют начать ремонт обелиска «Штык и парус» в этом году.