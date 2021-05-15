В Севастополе пообещали все-таки достроить коллектор за 500 млн рублей

В Севастополе возобновили строительство гидротехнического сооружения, начатое еще в 1997 году. Строящийся канал водосточной сети частично заменит изношенные участки.

Об этом рассказал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

«Тоннель предусматривает прокладку канализационного напорного коллектора общей протяженностью 1925 метров в две нитки. <…> На одном из участков тоннеля проектом предусмотрено замещение карстовых пустот. Для этого понадобится около 500 кубов бетона», – цитирует Гапицонова пресс-служба правительства города.

По всей протяженности тоннель гидроизолируют и снабдят девятью эвакуационными выходами. Всего подрядчику – компании «СоюзДонСтрой» – предстоит проложить порядка 3 850 метров трубопровода. Фронт работ разбили на четыре участка. Завершить строительство планируют осенью 2022 года. Цена контракта – 495,9 млн рублей.

Раннее отмечалось, что новый коллектор на улице Катерной обеспечит водоотведение культурного кластера, который сейчас строится на мысе Хрустальном, а также переключит на себя действующие изношенные канализационные сети, имеющиеся на этой территории.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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