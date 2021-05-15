В Крыму предложили проверять охотников у психиатров

фото © pixabay.com

Людей, которые хотят убивать животных на охоте и, соответственно, получить разрешение на ношение оружия, желательно проверять у психиатра, считает декан факультета психологии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Евгений Черный.

Выдача разрешения на оружие не должна быть стандартной процедурой, а, напротив, событием экстраординарным, отметил специалист.

«Психиатр мог бы всерьез заинтересоваться мотивацией претендента, который, допустим, хочет убивать на охоте животных. Разумеется, большинство охотников — совершенно здоровые люди, но необходимо получить данные, чтобы спрогнозировать, что кандидат может допустить, а что совершенно запретно для него», — цитирует Евгения Черного пресс-служба КФУ.

Эксперт считает, что после трагедии в казанском колледже следует усложнить процедуру получения лицензии на оружие и ввести систематичное выявление групп риска в школах, начиная с первых классов.

Иногда даже высококвалифицированным специалистам требуется исследование, чтобы определить психическое заболевание человека, но беседа с психиатром должна выявить само наличие отклонений.

«Для получения права на ношение оружие казанский стрелок обязан был пройти через такой разговор», — добавил ученый.

Психолог призвал также не забывать и о категории людей деструктивного типа личности, которые сами не больны, но видят других как нечто враждебное по различным причинам.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175, которую окончил около четырех лет назад. Его жертвами стали девять школьников и двое учителей, более 20 человек пострадали и находятся в больнице.

Во время первого допроса после задержания Галявиев вел себя неадекватно: кричал, что два месяца назад «осознал себя богом», «начал всех ненавидеть» и что в нем «начал пробуждаться монстр».

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Плата за тщеславие: крымчанка «сожгла» 350 тысяч рублей, чтобы сын стал знаменитым. Крымчанка так хотела, чтобы ее сын стал знаменитым, что, не задумываясь, отдала мошенникам 350 тысяч рублей.

91 удар консервным ножом: гражданина Украины будут судить за убийство крымчанки. Проживающий в Крыму 43-летний гражданин Украины предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве своей сожительницы, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.

Суд в Крыму избрал меру пресечения сообщившему о минировании школы. Красногвардейский районный суд Крыма избрал меру пресечения местному жителю, который сообщил о ложном минировании учебного учреждения.

«Запрещено к употреблению»: в Севастополе сожгли более 16 кг сыров и хамона. В торговых объектах Севастополя обнаружено более 16 кг продуктов питания, запрещенных к ввозу в Россию, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.