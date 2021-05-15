Севастопольцы пришли на помощь застрявшей на обрыве собаке

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Историей со счастливым финалом зоозащитники поделились в соцсетях.

Происшествие с собакой, застрявшей на обрыве, в очередной раз показало человеческую готовность сплотиться ради общего благого дела.

В четверг в соцсети «ВКонтакте» волонтеры Благотворительного фонда помощи бездомным животным опубликовали пост с призывом о помощи несчастному животному, застрявшему на обрыве среди скал мыса Айя рядом с Екатерининским гротом.

К счастью, попавшего в беду четвероного друга заметили проходившие на яхте люди — о своей находке они сообщили волонтерам фонда. По словам очевидцев, собака была в ошейнике, громко лаяла и реагировала на проходившие внизу по морю суда.

По всей видимости, предположили наблюдатели, собака не могла ни спуститься, ни подняться — кругом были почти отвесные скалы. Как животное попало в такое труднодоступное место и сколько там находилось, неясно.

За помощью горожане обратились в МЧС, но приехавшие на катере спасатели сообщили, что не могут снять животное, и уехали. Такое поведение сотрудников ведомства вызвало волну негодования среди комментаторов, однако, напомним, ранее в МЧС неоднократно сообщали, что спасение животных не в их компетенции, поскольку у сотрудников нет ни соответствующих защитных средств, ни навыков работы с животными.

В итоге по просьбе зоозащитников на помощь собаке пришли участники поисково-спасательного отряда и поисково-спасательного отряда на воде Центра гражданской защиты Севастополя. Спасатели подплыли на катере к мысу и поднялись к животному. Как оказалось, в помощи собака не нуждалась и самостоятельно ушла по тропе в урочище Казан-Дере.

Тем не менее, за известие о благополучном завершении истории с собакой, а также за готовность прийти на выручку и человечность спасателям достались многочисленные благодарности и добрые слова горожан и зоозащитников.

В тексте использованы материалы: Форпост

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