Севастополец выиграл в лотерею миллион

Житель Севастополя Александр Рыжков стал обладателем одного миллиона рублей по итогам 1383-го тиража лотереи «Русское лото», сообщила пресс-служба «Столото».

По словам севастопольца, о выигрыше в лотерею он узнал в день своего рождения, что стало для него двойным праздником. Часть денег он намерен потратить на путешествия, остальные отложит на непредвиденные расходы.

Сообщается, что мужчина увлекается зимними видами спорта, объехал всю Европу и собирается продолжать знакомиться с другими странами.

Как сообщалось ранее еще один житель Севастополя Виталий Гнатков выиграл один миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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