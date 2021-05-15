Пять ружей и мины: симферополец пойдет под суд за хранение оружия

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны.

«Обвиняемый в ходе раскопок в лесу нашел пять ружей времен войны, более 50 патронов к различному огнестрельному оружию, а также имитационную мину, пригодную к взрыву. Оружие и боеприпасы мужчина хранил по месту своего жительства», – сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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