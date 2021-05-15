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Власть

Парковку онкодиспансера в Крыму заставили торговыми ларьками

08:39 суббота, 15 мая 2021

На прилегающей территории катастрофически не хватает места, а теперь его стало еще меньше.

Площадку у республиканского онкодиспансера в Симферополе, куда посетители ставили авто, застроили торговыми ларьками. Об этом возмущенные крымчане сообщают в соцсетях.

«Какой нелюдью нужно быть, чтобы занять площадку, где поceтители онкоцентра ставили машины? Люди со всего Крыма едут туда не с праздным любопытством, на Беспалова нельзя остановиться даже для посадки-высадки пассажира, не говоря уже о помощи больному дойти или поднести вещи. Привозящие на дневной стационар родственники ждут больных, проходящих химио- и радио-терапию зачастую весь день в машине. Рак – это практически всегда инвалидность, и здоровых выносливых посетителей там нет», - написал пользователь «ВКонтакте».

Автор поста уверен, что чиновники, разрешившие установку ларьков, а также предприниматели прекрасно знают об отсутствии парковки.

«Все они знают. Но ларьки важнее онкобольных. Что сказать? Молодцы», - недоумевает пользователь.

Комментирующие пост люди тоже отнеслись к новости с негодованием.

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