Власть
Парковку онкодиспансера в Крыму заставили торговыми ларьками
На прилегающей территории катастрофически не хватает места, а теперь его стало еще меньше.
Площадку у республиканского онкодиспансера в Симферополе, куда посетители ставили авто, застроили торговыми ларьками. Об этом возмущенные крымчане сообщают в соцсетях.
«Какой нелюдью нужно быть, чтобы занять площадку, где поceтители онкоцентра ставили машины? Люди со всего Крыма едут туда не с праздным любопытством, на Беспалова нельзя остановиться даже для посадки-высадки пассажира, не говоря уже о помощи больному дойти или поднести вещи. Привозящие на дневной стационар родственники ждут больных, проходящих химио- и радио-терапию зачастую весь день в машине. Рак – это практически всегда инвалидность, и здоровых выносливых посетителей там нет», - написал пользователь «ВКонтакте».
Автор поста уверен, что чиновники, разрешившие установку ларьков, а также предприниматели прекрасно знают об отсутствии парковки.
«Все они знают. Но ларьки важнее онкобольных. Что сказать? Молодцы», - недоумевает пользователь.
Комментирующие пост люди тоже отнеслись к новости с негодованием.
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