Очень много желающих торговать: в Ялте продлили прием заявок на конкурс по НТО

фото © travelask.ru

Власти Ялты продлили прием заявок на участие в конкурсе на осуществление коммерческой деятельности в нестационарных торговых объектах.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Месяца не хватило – при том, что администрация принимала документы и в праздничные дни. Тем не менее, идем навстречу и до 18 мая прием документов продлеваем», – уточнила она.

По словам Павленко, желающих подать заявку на участие в конкурсе на установку НТО в день завершения приема документов оказалось огромное количество. «Поэтому ждем тех, кто очень хочет участвовать в конкурсе, но не успел подать документы, 14, 17 и 18 мая с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00», – сообщила глава администрации.

При этом она обратила внимание, что, соответственно, и публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками, которое планировалось провести 17 мая, перенесено на 21 мая.

«Еще раз повторю: основная наша цель – выстроить с предпринимателями честные, прозрачные, и взаимовыгодные отношения», – подчеркнула Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти обещают, что Артбухта перестанет быть клоакой Севастополя. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает территорию в районе Артиллерийской бухты самым позорным местом Севастополя, которое в будущем непременно должно измениться.

В Симферополе уволят руководителя еще одного жилсервиса. Руководитель симферопольского МУП «Киевский Жилсервис» будет отстранен от должности.

Владимир Баженов уволился с поста гендиректора «Воды Крыма». Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов подал заявление на увольнение с занимаемой должности.

Власти Ялты рассказали, где на ЮБК работают бесплатные туалеты. В администрации Ялты опубликовали список платных и бесплатных туалетов на Южном берегу Крыма, а также сообщили о планах по строительству дополнительных.