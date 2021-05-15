Власть
Очень много желающих торговать: в Ялте продлили прием заявок на конкурс по НТО
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Власти Ялты продлили прием заявок на участие в конкурсе на осуществление коммерческой деятельности в нестационарных торговых объектах.
Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Месяца не хватило – при том, что администрация принимала документы и в праздничные дни. Тем не менее, идем навстречу и до 18 мая прием документов продлеваем», – уточнила она.
По словам Павленко, желающих подать заявку на участие в конкурсе на установку НТО в день завершения приема документов оказалось огромное количество. «Поэтому ждем тех, кто очень хочет участвовать в конкурсе, но не успел подать документы, 14, 17 и 18 мая с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00», – сообщила глава администрации.
При этом она обратила внимание, что, соответственно, и публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками, которое планировалось провести 17 мая, перенесено на 21 мая.
«Еще раз повторю: основная наша цель – выстроить с предпринимателями честные, прозрачные, и взаимовыгодные отношения», – подчеркнула Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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