Научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik

фото © vesti.ru

Эпидемиологи из разных стран заметили множество несоответствий в представленных российскими учеными данных, а также ряд необычных и подозрительных совпадений.

Ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал открытое письмо группы эпидемиологов и биологов из разных стран, которые подвергла серьезным сомнениям данные о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса Sputnik V.

В своем письме ученые, среди которых есть и российский специалист, проанализировали опубликованные ранее в том же журнале данные об испытаниях российской вакцины. Создатель препарата - институт имени Гамалеи – на основании испытаний заявил, что эффективность Спутника превышает 91 процент.

Авторы критической статьи, проанализировав аргументы создателей вакцины, пишут о множестве несоответствий в представленных данных, ряде необычных и подозрительных совпадений (в частности, вакцина, согласно официальным данным, показала почти одинаковую эффективность для всех возрастных категорий), отсутствии прозрачности при проведении третьей фазы испытаний Спутника и четких правил ее проведения. Главный источник их опасений, однако, то, что не был опубликован ряд данных об испытаниях, без которых, по мнению авторов, объективно оценить их результаты невозможно.

Ранее группа авторов письма уже выражала сомнения в опубликованных ранее результатах первой и второй фазы испытаний Спутника.

Разработчики вакцины в том же The Lancet ответили на открытое письмо с критикой представленных данных. Они утверждают, что «безопасность и иммунногенность Спутника V подтверждены множеством исследований», в том числе в Аргентине, где ведется массовая вакцинация российским препаратом. Они также отрицают утверждения о том, что не предоставили нужные данные.

Ранее сообщалось, что в России объявили вакцину Спутник V самой эффективной в мире. Заболеваемость коронавирусом среди россиян, начиная с 35 дня с даты первого укола, составила всего 0,027%, утверждают разработчики.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ВОЗ озвучили пугающий прогноз по смертности от коронавируса. Второй год пандемии коронавируса в мире может отметиться большим количеством летальных исходов, чем первый, полагает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 13 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

В России впервые выявили индийский штамм коронавируса. У 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, приехавших в апреле и мае в Россию из Индии, обнаружили штамм коронавируса B.1.617, который называют индийским штаммом.

Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек. За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.