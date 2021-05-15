Культуру масочного режима в Крыму портят туристы

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У местных жителей система новых правил уже сформировалась.

Севастопольцы стали более дисциплинированными в вопросах соблюдения масочного режима, введенного в рамках режима повышенной готовности. Об этом сообщил и.о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, с начала действия режима повышенной готовности и по сегодняшний день сотрудники полиции составили более 3300 админпротоколов на нарушителей, в том числе масочного режима. За это время выписана почти тысяча предписаний о штрафах за нарушения масочного режима. Сегодня выплачено более одного миллиона рублей.

В целом, отметил Краснокутский, правонарушений в этой сфере стало меньше, как показывают ежедневные рейды правоохранителей.

«Это не потому, что меньше штрафовать стали, а культура <ношения масок> все-таки значительно выросла. У нас в городе на самом деле очень корректно относятся к соблюдению масочного режима. В магазинах уже, по-моему, автоматически, когда заходишь, сразу маску надеваешь. В транспорте тоже ситуация достаточно спокойная», — уточнил он.

При этом статистику законопослушным севастопольцам несколько портят многочисленные приезжие. Так, в период длинных майских выходных полицейские выявили 43 нарушения масочного режима. А за последнюю неделю больше всего нарушений выявлено в общественном транспорте, констатировал представитель департамента общественной безопасности.

Тем не менее больше вопросов у проверяющих все же к юридическим лицам, которые работают в сфере оказания услуг — здесь послаблений быть не должно, считает Алексей Краснокутский.

«Для них основное — это соблюдение требований Роспотребнадзора. Это определенные объемы антисептиков, соответствующие запасы средств защиты. Они должны быть, и нужно это контролировать, вести соответствующую документацию <…> Кто научился, для них это уже норма», — отметил он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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