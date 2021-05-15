Крымчанин украл стройматериалы на ремонте детских больниц

Полицейские в Симферополе задержали мужчину по подозрению в присвоении стройматериалов, предназначенных для ремонта детских поликлиник.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Заявление о краже поступило от индивидуального предпринимателя. По его словам, рабочие сложили стройматериалы в подсобные помещения поликлиник, но впоследствии выяснилось, что они похищены. Общая сумма украденных стройматериалов составляет 240 тыс. рублей.

По подозрению в краже правоохранители задержали 41-летнего жителя города Саки, коллегу заявителя. Он признался в преступлении и рассказал, что вывез стройматериалы и спрятал их на своем складе.

Похищенное имущество возращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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