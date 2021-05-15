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Крым ждет неделя гроз и жары: прогноз погоды

19:11 суббота, 15 мая 2021
Крым ждет неделя гроз и жары: прогноз погоды

фото © Новости Крыма

В начале недели в Крыму будет заметно прохладней, холодный фронт принесет освежающие дожди и грозы.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

«В понедельник ночью резко посвежеет: до +10…+15 ночью, днем +19…+24 градуса. Во вторник распогодится, ночью +9…+14, днем +23…+28 градусов», - сказал Тишковец.

Далее температуры будут волнообразно колебаться: в среду днем холодный фронт вновь принесет короткие ливни и грозы. Под утро воздух будет прогреваться до +9…+14, днем - до +20…+25 градусов.

По мнению ведущего специалиста центра погоды, до конца следующей недели температурный фон будет оставаться в рамках климатической нормы. Ночные температуры составят +7…+12, днем +19…+23 градусов с небольшими вариациями.

Кроме того, в течение всей недели на полуострове ожидаются грозы и проливные дожди.

На западе и юго-западе полуострова по прогнозам выпадет до 18-23 мм осадков. В центральных районах – 3-5 мм в лучшем случае, на юге, юго-востоке и востоке полуострова – до 5-10 мм осадков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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