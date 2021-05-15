Общество
Крым ждет неделя гроз и жары: прогноз погоды
фото © Новости Крыма
В начале недели в Крыму будет заметно прохладней, холодный фронт принесет освежающие дожди и грозы.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В понедельник ночью резко посвежеет: до +10…+15 ночью, днем +19…+24 градуса. Во вторник распогодится, ночью +9…+14, днем +23…+28 градусов», - сказал Тишковец.
Далее температуры будут волнообразно колебаться: в среду днем холодный фронт вновь принесет короткие ливни и грозы. Под утро воздух будет прогреваться до +9…+14, днем - до +20…+25 градусов.
По мнению ведущего специалиста центра погоды, до конца следующей недели температурный фон будет оставаться в рамках климатической нормы. Ночные температуры составят +7…+12, днем +19…+23 градусов с небольшими вариациями.
Кроме того, в течение всей недели на полуострове ожидаются грозы и проливные дожди.
На западе и юго-западе полуострова по прогнозам выпадет до 18-23 мм осадков. В центральных районах – 3-5 мм в лучшем случае, на юге, юго-востоке и востоке полуострова – до 5-10 мм осадков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на субботу 15 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 15 мая.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 14 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 14 мая.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 13 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 13 мая.
Прогноз погоды в Крыму на среду 12 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 12 мая.
Крым ждет неделя гроз и жары: прогноз погоды
В начале недели в Крыму будет заметно прохладней, холодный фронт принесет освежающие дожди и грозы.
Севастопольцы пришли на помощь застрявшей на обрыве собаке
Историей со счастливым финалом зоозащитники поделились в соцсетях.
Экстремальные температуры грозят Крыму природными пожарами
В выходные в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Крымчанам придется оплатить долги перед украинскими банками
Если житель Крыма или Севастополя получает письмо с требованием о возврате долга украинскому банку, ему необходимо обратиться в Фонд защиты вкладчиков.
13 мая
Какой сегодня праздник 15 мая фото
Сегодня, 15 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.