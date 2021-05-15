Какой сегодня праздник 15 мая

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Сегодня, 15 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день астрономии (Astronomy Day)

День астрономии (Astronomy Day) отмечается два раза в год — весной и осенью — всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин.

Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника до воскресенья, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии (Astronomy Week).

День астрономии организуется и спонсируется 14 организациями, среди которых наиболее влиятельными являются Астрономическая Лига, Тихоокеанское Астрономическое Общество, Королевское Астрономическое Общество Канады, Международный Союз Планетариев, Американское Астрономическое Общество.

Международный день семьи (International Day of Families)

Фото pixabay.com

Международный день семей (International Day of Families), отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 47/237 в 1993 году.

Идея учреждения данного праздника возникла еще в 1989 году, когда желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а в 1993 году приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника.

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. А его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.

Борис и Глеб Сеятели

Народный праздник «Борис и Глеб Сеятели» отмечается 15 мая (по старому стилю - 2 мая). В православном церковном календаре этот день посвящается перенесению святых мощей братьев-великомучеников князей Бориса и Глеба. Другие названия праздника: «Борисов день», «Барыш-день», «Свистопляски», «Свистуньи», «Соловьиный праздник». Сеятелем день прозвали по причине того, что на Руси с 15 мая начинали сеять тыкву и огурцы.

Также сегодня, 15 мая, отмечают такие праздники:

- Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести

- Международный день климата (International Day of Climate)

- День московского метрополитена

- Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов

- День осетинского языка и литературы

- День памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского

- День науки в Украине

- День калмыцкого чая

- День Европы в Украине

- День кровельщика

- День лакоманьяка

- День калейдоскопов

- День испытания почтовых лошадей

- День шоколадных чипсов (National Chocolate Chip Day) в США

- День исчезающих видов животных (Endangered Species Day) в США

Сегодня именины празднуют: Давид, Феодул, Афанасий, Роман, Михаил, Кириак, Зоя, Борис, Глеб, Еспер, Торкват.

Что происходило 15 мая в прошлые годы

1115 - На Руси учреждается первый православный праздникДень памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

1157 - На пиру у киевского боярина Петрилы отравлен князь Суздальский и Киевский Юрий Долгорукий.

1252 - Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу «ad extirpanda», разрешающую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.

1536 - Анна Болейн и ее брат лорд Рочфорд обвинены супругом Анны, королем Генрихом VIII в любовной связи. Оба будут казнены.

1618 - Немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

1756 - Англия объявила войну Франции, положив начало Семилетней войне.

1770 - Состоялась свадьба 14-летней Марии Антуанетты и 15-летнего, будущего короля Франции, Людовика XVI.

1905 - Основан город Лас-Вегас в штате Невада, США.

1921 - Конгресс штата Нью-Йорк дал право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы.

1922 - Марина Цветаева с дочерью прибыли в Берлин.

1923 - Польша аннексировала Галичину.

1928 - Впервые появился мультипликационный герой Микки-Маус (мультфильм «Plane Crazy»), но вначале он еще не имел голоса и мало походил на себя взрослого.

1932 - Декретом правительства за подписью Сталина объявлена «безбожная пятилетка», поставившая цель: к 1 мая 1937 «имя бога должно быть забыто на территории страны».

1940 - В США в продаже появились нейлоновые чулки.

1969 - Пол Маккартни впервые встретился со своей будущей женой Линдой Истман.

1969 - В Канаде смягчены наказания за аборты, запрещенные законом.

1973 - Женщины решили ни в чем не уступать мужчинам: в США в продаже появился первый номер журнала «Playgirl» (тираж 600000).

1990 - Принята программа возвращения крымских татар в Крым.

2009 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запретил чиновникам появляться на одних с ним портретах.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 мая. Какие праздники будут завтра?

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