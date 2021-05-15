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Власть

Глава Заксобрания Севастополя заработал в два раза меньше спикера Госсовета Крыма

Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заработал в 2020 году 12,7 млн рублей.

Сведения о доходах за прошлый год опубликованы на официальном сайте городского парламента.

По сравнению с 2019 годом доход Немцева вырос на 10,8 млн рублей. В его собственности находятся три квартиры общей площадью 127 кв. метров, жилой дом на 298 кв. метров, два участка площадью 1,2 тысячи кв. метров и два нежилых помещения площадью 76 кв. метров. В прошлом году в его собственности было больше на один дом и один участок.

Супруга спикера Заксобрания владеет долей в квартире и автомобилем Toyota RAV 4. Она заработала за год 271 тысячу рублей.

Ранее сведения о доходах опубликовали депутаты Госсовета Крыма. Спикер парламента Владимир Константинов заработал 25,3 млн рублей. Наибольший доход указала депутат ЛДПР Светлана Шабельникова – 161,6 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанам придется оплатить долги перед украинскими банками. Если житель Крыма или Севастополя получает письмо с требованием о возврате долга украинскому банку, ему необходимо обратиться в Фонд защиты вкладчиков.

Эксперт оценил влияние майских праздников на экономику Крыма. На первый взгляд, сокращение числа рабочих дней в мае на треть выглядит внушительно. Однако на экономику Крыма это практически не повлияет. Напротив, затяжные выходные могут пополнить бюджет.

В начале мая в Крыму подорожали огурцы, помидоры и картошка. В Республике Крым с конца апреля выросли в цене зимние и летние овощи, а по некоторым овощным позициям стоимость с декабря прошлого года прибавила до 30%.

Стало известно сколько крымчан воспользовались льготной ипотекой. За время действия в России программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в Госкомрегистре зарегистрировали более тысячи договоров долевого участия в строительстве.

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