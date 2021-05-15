Власть
Глава Заксобрания Севастополя заработал в два раза меньше спикера Госсовета Крыма
Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заработал в 2020 году 12,7 млн рублей.
Сведения о доходах за прошлый год опубликованы на официальном сайте городского парламента.
По сравнению с 2019 годом доход Немцева вырос на 10,8 млн рублей. В его собственности находятся три квартиры общей площадью 127 кв. метров, жилой дом на 298 кв. метров, два участка площадью 1,2 тысячи кв. метров и два нежилых помещения площадью 76 кв. метров. В прошлом году в его собственности было больше на один дом и один участок.
Супруга спикера Заксобрания владеет долей в квартире и автомобилем Toyota RAV 4. Она заработала за год 271 тысячу рублей.
Ранее сведения о доходах опубликовали депутаты Госсовета Крыма. Спикер парламента Владимир Константинов заработал 25,3 млн рублей. Наибольший доход указала депутат ЛДПР Светлана Шабельникова – 161,6 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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