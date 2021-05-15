Общество
Экстремальные температуры грозят Крыму природными пожарами
фото © Новости Крыма
В выходные в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
«В центральных и восточных районах Крыма с 15 по 17 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность», - говорится в сообщении.
В связи с этим крымчанам и гостям полуострова рекомендуется неукоснительно выполнять требования по соблюдению правил пожарной безопасности.
В Крыму установилась теплая, сухая и солнечная погода, температура воздуха повысилась до +23…+25 градусов в тени.
С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Кроме того, с 29 апреля введено ограничение на пребывание граждан в лесах на 21 день.
На территории полуострова начался сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасных для человека заболеваний, в том числе энцефалита.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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