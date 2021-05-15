Экстремальные температуры грозят Крыму природными пожарами

фото © Новости Крыма

В выходные в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

«В центральных и восточных районах Крыма с 15 по 17 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность», - говорится в сообщении.

В связи с этим крымчанам и гостям полуострова рекомендуется неукоснительно выполнять требования по соблюдению правил пожарной безопасности.

В Крыму установилась теплая, сухая и солнечная погода, температура воздуха повысилась до +23…+25 градусов в тени.

С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Кроме того, с 29 апреля введено ограничение на пребывание граждан в лесах на 21 день.

На территории полуострова начался сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасных для человека заболеваний, в том числе энцефалита.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 14 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 14 мая.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 13 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 13 мая.

Прогноз погоды в Крыму на среду 12 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 12 мая.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 11 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 11 мая.