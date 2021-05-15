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Общество

Экстремальные температуры грозят Крыму природными пожарами

15:30 суббота, 15 мая 2021
Экстремальные температуры грозят Крыму природными пожарами

фото © Новости Крыма

В выходные в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

«В центральных и восточных районах Крыма  с 15 по 17 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность», - говорится в сообщении.

В связи с этим крымчанам и гостям полуострова рекомендуется неукоснительно выполнять требования по соблюдению правил пожарной безопасности.

В Крыму установилась теплая, сухая и солнечная погода, температура воздуха повысилась до +23…+25 градусов в тени. 

С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Кроме того, с 29 апреля введено ограничение на пребывание граждан в лесах на 21 день. 

На территории полуострова начался сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасных для человека заболеваний, в том числе энцефалита. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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