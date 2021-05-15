Происшествия
ДТП с троллейбусом и полицейской машиной произошло в Севастополе
Минувшим вечером в Севастополе произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля МВД.
Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Севастополю.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 21:23 на улице Руднева, в районе остановки общественного транспорта.
«Водитель, управляя служебным автомобилем, не принял мер по остановке транспортного средства и допустил столкновение с троллейбусом», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по г. Севастополю, полковник внутренней службы Жанна Марголина.
В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время ведомство проводит проверку обстоятельств происшествия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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