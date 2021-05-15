Члены организованной группы вымогали деньги у пожилых севастопольцев

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Севастопольский городской суд оставил в силе приговор Ленинского районного суда в отношении трех жителей Симферополя и Москвы и трех иностранных граждан, которые в составе организованной группы вымогали деньги у пожилых людей.

«Судом установлено, что в апреле и мае 2018 года злоумышленники трижды приезжали на двух автомобилях из Симферополя в Севастополь, где на рынке 5-го км Балаклавского шоссе подыскивали пожилых мужчин. Впоследствии, вовлекая их в карточную игру, участники организованной группы создавали видимость проигрыша потерпевших, а затем насилием и угрозами вынуждали их отдавать свои сбережения», – сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Севастополя.

Отмечается, что мужчины признаны виновными в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса России (вымогательство, совершенное организованной группой), а организатор группы также признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса России (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

«Таким образом трем жителям Севастополя 1940, 1943 и 1948 г.р. причинен ущерб на общую сумму 280 тыс. рублей. Организованная группа задержана работниками полиции непосредственно после совершения последнего преступления», – сказано в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, судом апелляционной инстанции подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 лет 3 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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