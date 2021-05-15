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Власть

Аксенов стал аутсайдером соцсетей

12:56 суббота, 15 мая 2021
Аксенов стал аутсайдером соцсетей

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов и врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло стали аутсайдерами рейтинга по упоминаемости руководителей регионов в соцсетях, составленного Центром политической конъюнктуры (ЦПК).

В целом, интерес к работе губернаторов в соцсетях в апреле резко снизился: глав регионов упоминали на 11% меньше, чем в предыдущий период.

Наиболее значительно упал интерес к работе главы Крыма Сергея Аксенова: о нем вспоминали в 2 раза реже, чем раньше.

Лидерами по доле негативных комментариев на в юных регионах России стали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло (16,4%) и глава Чечни Рамзан Кадыров (14,7%).

«Для Кадырова такая полярность мнений привычна, а вот на недавно назначенного Меняйло обрушился вал общественного негатива из-за невнятной кадровой политики», – комментирует ситуацию telegram-канал «Акценты».

В тексте использованы материалы: Новый день

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Стало известно сколько официально заработал Аксенов за год. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в 2020 году заработал 3,4 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона.

Аксенов угрожает местным чиновникам. Глава Крыма Сергей Аксенов планирует в ближайшее время визиты в регионы для проверки выполнения поручений по благоустройству, ремонту дорог и ситуации с аварийным жильем.

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