Власть
«Запрещено к употреблению»: в Севастополе сожгли более 16 кг сыров и хамона
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В торговых объектах Севастополя обнаружено более 16 кг продуктов питания, запрещенных к ввозу в Россию, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
«В ходе проверочных мероприятий на реализации была обнаружена продукция, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию, в том числе сыры производства Германии, Голландии общим весом 8 кг, мясо сушеное производства Испании общим весом 0,85 кг», – говорится в сообщении.
Собственники не смогли представить ветеринарные сертификаты и другие документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции, а на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке.
В отношении собственника продукции возбуждено дело об административном правонарушении. Санкционные продукты изъяли из оборота и сожгли в печи-инсинераторе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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