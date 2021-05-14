Высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 17 мая

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В центральных и восточных района Крыма в период до 17 мая будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность, в связи с чем на полуострове объявили о продлении штормового предупреждения.

Об этом говорится на сайте МЧС Крыма.

«15-17 мая в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Здесь также напомнили, что с 30 апреля 2021 года на территории всего полуострова установлен «особый противопожарный режим».

Напомним, 5 мая в связи с высокой пожароопасностью по Крыму с 6 по 8 мая было объявлено штормовое предупреждение. Позже это предупреждение продлили до 11 мая, а на следующий день МЧС вновь объявило о сохранении в центральных и восточных районах Крыма высокого риска пожаров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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