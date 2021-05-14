Власти Ялты обещают создать в 10-м микрорайоне города образовательный комплекс

Власти Ялты решили создать в 10-м микрорайоне города полноценный образовательный комплекс, включая школу и дошкольное учреждение.

Об этом на своей странице в социальных сетях по итогам совместной с зампредседателя Совета министров Крыма Анной Анюхиной встречи с инициативной группой граждан написала глава администрации города Янина Павленко.

«К вопросу строительства школы на улице Тимирязева подходим глобально – формируем дополнительную площадь под полноценный образовательный кластер. В том числе за счет сноса незаконных построек», – сообщила она.

В связи с этим Павленко обратилась к местным жителям с просьбой «разобрать свои самострои». «Заброшенную котельную попросим у республики в муниципальную собственность – для дальнейшего сноса», – добавила она.

Глава администрации города также заверила, что проектирование образовательного комплекса «будет предусмотрено федеральной целевой программой уже в этом году», и пообещала, что «документы на проектирование подаем до 22 мая». При этом Павленко обратила внимание, что территория для застройки – сложная. «Ни один типовой проект здесь не «сядет» из-за рельефа», – заявила она и напомнила, что там же предстоит построить еще и детский сад.

Поэтому, по словам главы администрации Ялты, для реализации этого проекта «нужен архитектор, который работает именно со сложными участками».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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