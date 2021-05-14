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Власть

Власти уверяют, что дефицита персиков и абрикосов в Крыму не будет

12:18 пятница, 14 мая 2021
Власти уверяют, что дефицита персиков и абрикосов в Крыму не будет

фото © Новости Крыма

Министр сельского хозяйства заявил, что жителям и гостям региона фруктов хватит сполна.

В текущем году жители и гости Крыма не испытают дефицита в персиках и абрикосах, заявил вице-премьер республики - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По его словам, суммарные объемы производства фруктов будет не меньше, чем в 2020 году, когда регион был в лидерах по плодово-ягодному производству, передает «Крым 24».

Рюмшин заявил, что на некоторых территориях все же будет снижение сбора плодов, однако это не скажется на валовых показателях.

«Персики, абрикосы, яблоки, - их всем сполна хватит», - заверил вице-премьер.

Ранее доцент кафедры плодоводства КФУ Владимир Рябов рассказал, что из-за затянувшихся весенних холодов в Крыму ожидается падение урожайности персиковых и абрикосовых деревьев.

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