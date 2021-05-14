Власти накажут крымчанина, который «не сдал полиции террориста»

Нижнегорский районный суд Крыма оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за то, что тот не сообщил о преступлении.

«Житель Нижнегорского района, достоверно зная о совершении другим гражданином преступлений, предусмотренных ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), имея на то реальную возможность, умышленно не сообщил указанные сведения в уполномоченные органы власти», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Приговор суда в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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