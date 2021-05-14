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Виды и особенности чердачных лестниц
фото © Новости Крыма
Чердак – это помещение под крышей дома. Зачастую его используют, как склад для старых вещей, спортинвентаря, мебели и прочего. Однако современное строительство предполагает расходование всего свободного пространства, и сегодня чердак не редко переоборудуют в жилую комнату.
Это отличное решение для небольших загородных построек, домиков и коттеджей, где место ограничено. В любом случае, к помещению следует обеспечить удобный, безопасный выход. Сделать это поможет чердачная лестница, о видах которых мы поговорим в статье ниже.
Если у вас в доме ограниченное пространство, и каждый метр на счету, то лучшим решением будет покупка складной чердачной лестницы: деревянной или металлической. Главное их достоинство – компактность. Компания «Завод кровельных материалов» https://zkm.com.ru/cherdachnie-lestnici-sevastopol предлагает широкий ассортимент товара по приятным ценам от самых известных производителей. На сайте можно получить бесплатную консультацию, произвести все необходимые расчеты вместе со специалистами, а так же заказать доставку в Севастополь или любой другой город крымского полуострова.
Типы лестничных конструкций
Типов лестниц на самом деле довольно много, однако из всех выделяются четыре основных:
· Стационарные или монолитные. Такая конструкция надежно приделана к стене и способна выдержать большие нагрузки. Представляет собой каркас из соединенных друг с другом ступеней протяженностью всего расстояния от пола до следующего этажа. Минус в том, что стационарная лестница занимает много места и внешне делает интерьер более грубым. Ее нельзя сложить или переместить. Такой вариант не подойдет для домов с небольшой площадью.
· Винтовые. Узкая спиралевидная конструкция с закрученными ступенями. Такие лестницы изготавливают из всевозможных материалов, так что ее легко вписать в интерьер комнаты. Однако обязательно должно быть выполнено одно условие: расстояние между потолком и полок помещения должно быть большим, иначе смотреться винтовая лестница будет попросту глупо.
· Переносные. Удобная небольшая лестница-стремянка, которую в любой момент можно принести и унести. Из минусов – небезопасность, неустойчивость. Да и таскать лестницу туда-сюда постоянно тоже рано или поздно надоедает, так что этот вариант обычно временный перед покупкой постоянной лестничной конструкции.
· Складные. Данный вид лестниц пользуется большой популярностью в современном строительстве и представляет собой компактную конструкцию, в обычно время спрятанную за люком. Складные лестницы не выделяются из интерьера, надежны и способны выдержать нагрузки до 150 кг. Они могут быть разными по механизму раскладывания (выдвижными по типу гармошки, откидными, раскладными, телескопическими) и изготовляются из двух основных материалов: дерево или металл. Единственное условие их использования – высота от пола до потолка не должна быть более трех метров. В противном случае, лестница теряет свою жесткость и начинает болтаться.
Достоинства складных чердачных лестниц
· Самый главный плюс таких конструкций – максимальная компактность. Идеальный вариант для небольших помещений.
· Не нарушает целостность интерьера. Деревянную лестницу можно покрасить в любой цвет или просто скрыть за люком, и ее совсем не будет видно.
· Лестничная конструкция устойчива и надежно зафиксирована, что обеспечивает безопасность для всех жильцов дома.
· Легковесность. Большая часть складных лестниц обладает небольшим весом, поэтому, чтобы разложить такую конструкцию, не нужно тратить много сил.
· Доступность. Цена складной лестницы намного более приятная, нежели у стационарных или винтовых аналогов.
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Виды и особенности чердачных лестниц фото
Чердак – это помещение под крышей дома. Зачастую его используют, как склад для старых вещей, спортинвентаря, мебели и прочего. Однако современное строительство предполагает расходование всего свободного пространства, и сегодня чердак не редко переоборудуют в жилую комнату.
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