Виды и классификация арматуры

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Арматура это стержневое изделие из металла. Она широко используется в промышленном строительстве, в возведении гражданских зданий, мостов и плотин, для закладки фундаментов, в строительстве аэродромов, шахт и т.д.

Из данного материала делается каркас для бетонных блоков, который обеспечивает повышенную прочность и уменьшает деформацию бетона. Таким образом, получают железобетон. Арматура изготавливается на заводах путем проката и обжигания стали под напором высоких температур. Ее очищают от мусора, добавляют в состав различные смеси и проверяют на соответствие ГОСТам.

Арматура разделяется на виды в зависимости от материала, способа изготовления и монтажа, сферы применения. В интернет-магазине «Кровля-Про» представлены все типы изделия с различными техническими характеристиками https://profnastil-smf.ru/armatura-v-krymu. На сайте вы можете заказать арматуру с доставкой в любой город Крыма, прямиком к месту строительства, а так же получить бесплатную консультацию от специалистов.

Классификация арматуры по трем классам

Любая арматура имеет свое особенное наименование, например, А5, где первая буква – ее назначение, а цифра от 1 до 6 – показатель прочности. Чем выше цифра, тем прочнее изделие.

· Арматура с наименованием «А« – стержневая арматура. Используется для создания каркасов железобетона. Прутья соединяют между собой проволокой, из-за чего они не жестко фиксированы, а частично подвижны. Это позволяет избежать постоянных напряжений в одних и тех же местах.

· Наименование «Вр« – обозначает проволочную арматуру, которую применяют для адгезии основных частей. Длина проволоки может достигать 10 м. Металлические стержни прокатывают через несколько отверстий, размер которых постепенно сужается.

· Арматура с буквой «К« в названии – канатная. Не часто применяется в частном строительстве. Используется в изготовлении железобетонных конструкций. Делается из проволоки. Диаметр конечного изделия составляет 6-15 мм.

По материалу изготовления арматура делится на:

· Металлическую. Стандартная арматура с высокими показателями прочности и сопротивляемости температурным перепадам.

· Композитную. Ее так же называют стеклопластиковой. Изготавливается из нитевидного стекловолокна или ровинга. В составе может быть базальт или углерод. Обладает нулевой проводимостью тока, не гниет и не ржавеет.

В зависимости от текстуры арматура бывает:

· Рифленой. Самый популярный вид арматуры. Ребристые стержни диаметром от 6 до 8 мм изготавливают с помощью холодного и горячего проката.

· Гладкой. Обыкновенные прутья без каких-либо выступов на поверхности.

Три вида арматуры, исходя из установки:

· Штучная. Зачастую применяется в личном строительстве для проектов с небольшим масштабом.

· Сетка. Соединенные между собой вертикальные и горизонтальные стержни.

· Каркас. Внедряют в балки или колонны для повышения их прочности.

По сфере применения арматура делится на несколько типов:

· Рабочая. Основной тип арматуры, держащий на себе все нагрузки. Обладает повышенными показателями прочности и делится на поперечную и продольную арматуру.

· Конструктивная. Предназначена для равномерного распределения нагрузки по всей площади рабочей арматуры.

· Монтажная. Повышает адгезию всех элементов.

Итог

Арматура создана для повышения прочности изделий и увеличивает срок из службы. Чтобы правильно выбрать арматуру, нужно определиться с областью ее применения.

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