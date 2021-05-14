Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму более ста новых заражений за сутки ● В России впервые выявили индийский штамм коронавируса ● Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек ● Прививки от коронавируса сделали свыше 170 тысяч крымчан ● В Крыму растет число госпитализаций пациентов с COVID
В ВОЗ озвучили пугающий прогноз по смертности от коронавируса
фото © pixabay.com
Второй год пандемии коронавируса в мире может отметиться большим количеством летальных исходов, чем первый, полагает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
«COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый», – цитирует РИА Новости главу организации.
Особую обеспокоенность, по словам Гебрейесуса, вызывает ситуация в Индии, Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте.
Глава ВОЗ отметил, что единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств – «объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности».
С начала пандемии COVID-19 в мире заболели 161 млн человек, умерли более 3,3 миллиона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России впервые выявили индийский штамм коронавируса. У 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, приехавших в апреле и мае в Россию из Индии, обнаружили штамм коронавируса B.1.617, который называют индийским штаммом.
Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек. За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.
Прививки от коронавируса сделали свыше 170 тысяч крымчан. На сегодняшний день в Крыму поставлено 232 тысяч 852 дозы вакцины от коронавируса. Привито 174 тысяч 163 человека.
В Крыму растет число госпитализаций пациентов с COVID. За неделю в Крыму увеличилось число случаев госпитализаций пациентов с COVID-19.
В ВОЗ озвучили пугающий прогноз по смертности от коронавируса
Второй год пандемии коронавируса в мире может отметиться большим количеством летальных исходов, чем первый, полагает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
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