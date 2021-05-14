В ВОЗ озвучили пугающий прогноз по смертности от коронавируса

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Второй год пандемии коронавируса в мире может отметиться большим количеством летальных исходов, чем первый, полагает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый», – цитирует РИА Новости главу организации.

Особую обеспокоенность, по словам Гебрейесуса, вызывает ситуация в Индии, Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте.

Глава ВОЗ отметил, что единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств – «объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности».

С начала пандемии COVID-19 в мире заболели 161 млн человек, умерли более 3,3 миллиона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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