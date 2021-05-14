В Симферополе уволят руководителя еще одного жилсервиса

Руководитель симферопольского МУП «Киевский Жилсервис» будет отстранен от должности.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе очередного обхода дворов Симферополя.

«Прошел и пообщался с жителями улиц Суходольной, Мате Залки, Бетховена, Коцюбинского, Битакской, Стахановцев, Блюхера, Киевской и 51-й Армии. К сожалению, итог удручающий – стыдно перед людьми. Практически никто из жильцов в глаза не видел ни местное руководство, ни депутатов, никого из должностных лиц», - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он инициировал проведение прокурорской проверки всей финансово-хозяйственной деятельности «Киевского Жилсервиса», а также сообщил о том, что руководитель МУПа будет уволен.

«Также по итогу всех выездов будут сделаны организационные выводы по другим должностным лицам. Благодарю симферопольцев за активную позицию», - написал Аксенов.

Согласно информации на официальном сайте МУП «Киевский Жилсервис», директором является Олег Кузьмин. «Работает в системе жилищно-коммунального хозяйства с 1991года, руководителем МУП - с 2002года . Имеет поощрения руководства города и республики», - указано на сайте.

Отметим, ранее глава администрации Симферополя Валентин Демидов заявил о смене руководителя МУП «Железнодорожный Жилсервис».

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