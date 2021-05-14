В России состоялся чемпионат по скоростному копанию могил

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В пятницу, 14 мая, в российском Новосибирске прошел первый всероссийский чемпионат по выкапыванию могил на скорость.

Мероприятие проводилось в рамках региональной выставки «Некрополь-Сибирь 2021». По результатам турнира, лучшимии могильщиками оказались жители Омска.

Об этом пишет издание «Тайга.Инфо».

Согласно условиям чемпионата, участники из разных городов Сибири должны были копать могилы на скорость размером 2 м в длину, 80 см в ширину и 1,6 м в глубину.

Кроме скорости и соответствия размерам оценивалась и техника, и аккуратность работы. В качестве измерительного прибора использовали гробы.

В положении о чемпионате говорится, что его проводят для повышения уровня исполнения работ и поднятия престижа профессии работника ритуальных услуг, дабы привлечь к ней внимание молодого поколения.

Отметим, что соревнования по скоростной копке могил под названием «Могильный беспредел» анонсировались еще в июне 2020 года. Их собирались проводить в экспоцентре Владивостока, затем хотели в Омске, однако в конце концов перенесли на 2021 год в Новосибирск.

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