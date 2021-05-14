В Крыму участковый в одиночку задержал рубщиков можжевельника

Отрабатывая поступившую информацию о незаконной вырубке, участковый уполномоченный полиции Руслан Музафаров задержал двоих злоумышленников.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Прибыв на место, участковый обнаружил спиленный можжевельник и оставленные на поляне вещи. Чтобы задержать нарушителей было принято решение устроить засаду.

«Вернувшись за напиленной древесиной злоумышленники никак не ожидали увидеть представителя органов правопорядка. При задержания у них были изъяты инструменты, с помощью которых они успели спилить больше 10 деревьев», — рассказали в пресс-службе.

Злоумышленниками оказались два местных жителя в возрасте 19 и 26 лет. Спиленный можжевельник они намеревались продать.

По заключению Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, своими незаконными действиями задержанные причинили государству материальный ущерб на общую сумму более 125 тысяч рублей.

Теперь в отношении вырубщиков возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 7 лет лишения своды. Также им, вероятно, придется возместить причиненный ущерб.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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